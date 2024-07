Siccità: dal trasloco dei pesci al tracollo del turismo: in Sicilia "E' caos informazione"

«E' un buco - ha aggiunto - che mi trovo a colmare: chiederò al governo nazionale poteri in deroga modello Genova, e conto tra un anno di poterli riattivare. Non voglio fare polemiche con chi mi ha preceduto, ma dico che ho trovato una situazione disastrosa , per cui non escludo che si siano fatti progetti e previsioni di stanziamenti ma non trovo nulla se non un territorio in cui alcune dighe sono state completate ma mai collaudate, di alcune altre non è stato pulito il fondo e gli ultimi dieci metri sono fatti di sabbia. Sono concentrato sul fare: cercheremo di interloquire con il nuovo capo della Protezione civile e con un governo che ci sta dando una mano in una situazione di emergenza imprevista e imprevedibile».

Intanto «non c'è nessun calo del turismo e questa fake news di certa stampa internazionale, che vede una Sicilia in ginocchio sul piano turistico, la contesterò in ogni forma: c'è stata quasi un’aggressione da parte dei media esteri per vendere qualche copia in più. Non ho registrato ulteriori attacchi di questi giornali, anche perché li ho sfidati pubblicamente a indicare quali alberghi siciliani siano stati costretti a chiudere per colpa della siccità», continua Schifani.

Fermare dunque la disinformazione sulla siccità, che causa il panico nei cittadini e li spinge a pagare carissima l’acqua delle autobotti private. «L'emergenza siccità 2024 in Sicilia - spiega Federconsumatori - è sempre più accompagnata da un’emergenza informazioni, che non consiste in una carenza d’acqua potabile ma in un’abbondanza di notizie incontrollate. A partire dal razionamento dell’acqua a Palermo, annunciato dall’Amap e poi bloccato e rinviato a seguito dell’interessamento diretto del Presidente della Regione, Renato Schifani, per finire all’incredibile notizia della proposta di trasportare pesci da un lago a un altro per poter usare l’acqua del lago svuotato a fini agricoli. Passando poi per la nave cisterna Ticino della Marina Militare, che dopo essere stata un fantasma per settimane alla fine è effettivamente arrivata a Licata con un carico d’acqua da immettere nella rete comunale. Acqua che, secondo alcuni articoli di stampa, proveniva dalla Calabria ma che, forse, proveniva da altrove visto che, nel frattempo, mentre la nave era in mare anche la Calabria ha dichiarato l’emergenza idrica. Poi - ricostruisce ancora Federconsumatori - è arrivata la notizia della proposta di utilizzare i mini dissalatori portatili di Veolia, ex partner commerciale di Siciliacque Spa, da non confondere con la nave dissalatore Attilio Ievoli Jr di Marnavi Spa, azienda che già rifornisce di acqua con le sue navi cisterna le isole Eolie ma che, almeno fino ad ora, non sembra rientrare nei piani (veri o presunti) per contrastare la crisi idrica in Sicilia. Il tutto con, sullo sfondo, l’incredibile polemica tra Schifani e Nello Musumeci (suo predecessore e attuale Ministro della Protezione Civile) sulla percentuale di fondi spesi per fronteggiare l’emergenza».