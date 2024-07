Lavori sull'alta velocità, treni al rallentatore ad agosto: tempi di viaggio fino a due ore in più

Treni al rallentatore ad agosto a causa dei lavori di potenziamento strutturale programmati sulla rete dell’Alta Velocità. Sia Trenitalia sia Italo hanno programmato gli orari di diverse corse con tempi di percorrenza più lunghi. Le tratte maggiormente interessate sono la Torino-Milano-Venezia, la linea Milano-Bologna e la Direttissima Roma-Firenze. Previsti anche aumenti dei tempi di viaggio fino a due ore sulla Milano-Bologna dal 12 al 18 agosto, con la linea parzialmente interrotta.

Codacons: "Lavori Trenitalia nel momento peggiore"

Le modifiche alla circolazione dei treni annunciate oggi da Trenitalia peseranno sugli spostamenti estivi degli italiani, e i lavori di potenziamento infrastrutturale arrivano nel momento peggiore. Lo afferma il Codacons, che tuttavia apprezza gli sforzi della società per garantire i diritti di passeggeri e limitare i disagi agli utenti.

E’ innegabile che le modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza causeranno disagi a coloro che avevano programmato di raggiungere le località di villeggiatura in treno e ai tanti turisti che ad agosto visiteranno il nostro Paese. - spiega il Codacons - Lavori che si aggiungono ai tanti problemi tecnici registrati già a luglio sulla linea ferroviaria, con ben 74 casi di rallentamenti o sospensioni della circolazione non causati da maltempo, incendi, caduta alberi o altre cause di forza maggiore monitorati dal Codacons solo nel periodo compreso tra il 16 e il 25 luglio. Apprezziamo tuttavia gli sforzi messi in campo da Trenitalia per ridurre i disagi ai viaggiatori e garantire i diritti dei passeggeri, e proprio in considerazione delle nuove modifiche alla circolazione chiediamo alla società di attivarsi con ogni mezzo possibile per evitare nelle prossime settimane guasti tecnici e problemi alla rete che peggiorino la situazione ferroviaria», conclude il Codacons.