Aumentano per il caldo le concentrazioni di ozono superficiale in Europa: rischi per salute e ambiente

In gran parte d’Europa le concentrazioni di ozono superficiale sono in aumento a fronte dell’aumento delle temperature. Lo scrive il servizio europeo Copernicus, ricordando che il superamento delle concentrazioni di ozono al di sopra dei valori soglia stabiliti dagli standard europei sulla qualità dell’aria ambiente comporta rischi significativi per la salute e l'ambiente. Con il recente aumento delle temperature e delle ondate di calore, è stato previsto un nuovo episodio di elevate concentrazioni di ozono superficiale e superamenti dei valori limite stabiliti dalla legislazione europea sulla qualità dell’aria in diverse aree dell’Europa occidentale e meridionale, tra il 29 luglio e il 4 agosto.

In particolare, sono previste concentrazioni di ozono superficiale con valori di picco per la regione di Parigi, Benelux e Germania, evidenziando il ruolo significativo svolto dalle emissioni di precursori (ossidi di azoto e composti organici volatili) che spesso vengono emesse lontano dai luoghi in cui si verificano gli episodi di inquinamento. Si prevede che anche la Pianura Padana nel nord Italia sperimenterà concentrazioni di ozono superficiale molto elevate durante questi giorni.