Ennesima tegola per Abramo Cc, Cgil: "A rischio 100 lavoratori tra Rende e Palermo". Fibercoop smentisce

«Ancora problemi per la Abramo Customer Care, ancora posti di lavoro a rischio. Sembrerebbe che Fibercop, a partire dall’1 agosto, abbia intenzione di revocare la commessa 187 tecnico ad Abramo CC, con conseguente messa in cassa integrazione a zero ore per gli oltre 100 addetti interessati tra Rende e Palermo». E' quanto afferma Daniele Carchidi, Slc Cgil nazionale, che lancia l’allarme su possibili altri problemi per i lavoratori dell’azienda. «In prossimità dell’incontro fissato il 5 agosto al Mimit, in cui ci si dovrà confrontare del futuro di circa 1000 lavoratrici e lavoratori - aggiunge Carchidi - questa ulteriore tegola incrina ancor di più le speranze di risoluzione della vertenza.

A stretto giro arriva la replica di FiberCop, che comunica «di aver inviato ad Abramo Customer Care la comunicazione riguardante la proroga del contratto». E’ quanto assicura l’azienda in una nota, «smentendo quindi quanto comunicato oggi dalla Slc-Cgil». FiberCop, al riguardo, «sottolinea di aver già inviato ad Abramo la programmazione delle attività previste per il mese di agosto relative all’assistenza tecnica del servizio 187 di Tim».