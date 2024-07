Il Sud assetato non fiorisce e le api sono allo stremo anche in Calabria e Sicilia. Coldiretti: l’alimentazione di soccorso costa il 30% in più

Api allo stremo in cerca di cibo che non c'è. La lunga siccità che imperversa dalla primavera nelle regioni del Sud ha cancellato intere fioriture, facendo di fatto mancare il polline necessario al lavoro negli alveari. Dal cardo agli agrumi, dalla sulla al millefiori fino all’acacia e al castagno. E per salvare il salvabile gli apicoltori sono costretti alle nutrizioni di soccorso, alimentando le api con un aggravio dei costi di produzione tra il 20% e il 30%. A lanciare l'allarme è la Coldiretti, con il caldo record che sta impattando anche sul settore apistico, dove si prevede un crollo ancora più evidente per la raccolta 2024 di miele. A tracciare la mappa delle difficoltà è l’Osservatorio nazionale miele: in Sicilia il raccolto di miele di agrumi e di sulla è stato praticamente nullo, stessa cosa in Basilicata, mentre in Puglia a mancare è anche il millefiori, con risultati migliori solo per il coriandolo. Crollo generalizzato anche in Calabria per tutti i tipi di miele, castagno compreso, e in Sardegna, dove le fioriture di cardo si sono azzerate. Una situazione che peserà sul bilancio nazionale di miele, visto che dalle regioni del Sud arriva circa un terzo della produzione.

E così per evitare dalla morte di intere famiglie di api, gli apicoltori inseriscono all’interno delle arnie delle miscele zuccherine a base di prodotti naturali, solitamente in forma liquida nei periodi estivi e solida in quelli invernali. Il problema è che i cambiamenti climatici hanno aumentato la frequenza del ricorso alle nutrizioni di soccorso. il prolungamento delle temperature estive fino a ottobre e addirittura novembre fa in modo che le api restino in attività anche in assenza delle fioriture; in questo modo sono costrette ad attingere alle scorte per l’inverno e, quando queste finiscono, precisa la Coldiretti, a dipendere dall’aiuto esterno. Il pericolo ora è che il crollo della produzione favorisca le importazioni e le truffe, considerato che nel 2023 sono state sequestrate 356 tonnellate di miele irregolare proveniente da Paesi, come Cina, Argentina, Brasile e Ungheria.