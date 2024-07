Roma, incendio devasta la collina di Monte Mario: paura per fiamme ed esplosioni. Evacuata la sede Rai

«Le fiamme erano già alte dal primo pomeriggio, abbiamo visto la colonna di fumo , nera e densa, e poi udito delle esplosioni . Abbiamo avuto paura e siamo scesi in strada», questo il racconto di alcuni abitanti di Monte Mario sceso in strada per paura del grande rogo che sta bruciando la collina e minacciando le case . «A volte questo monte prende fuoco, ma così mai. Abbiamo sentito un grande odore di bruciato .

Elicotteri al lavoro per spegnere l’incendio della collina di Monte Mario , a Roma . Un vasto rogo sta interessando la vegetazione alle pendici della collina, minaccia abitazioni e auto in sosta. Gli elicotteri sono un Erickson S64 e un Ab412 dei vigili del fuoco e uno della Regione Lazio . Impegnate 10 squadre di pompieri.

Poi era talmente acre che abbiamo cercato di chiudere le finestre. Ho sentito una ragazza che urlava. I pompieri ci hanno fatto evacuare». Così Marina, una donna anziana che abita nella traversa di via Teulada ai piedi di Monte Mario dove è in corso un grande incendio. Assieme ad altri tre anziani, in canottiera e pantaloncini, siede sui gradini di un palazzo in attesa di poter rientrare a casa mentre attorno a lei i vigili urbani sono al lavoro.

Incendio Monte Mario, dipendente Rai: "sospese dirette"

«Intorno alle 16-16.30 ci hanno fatto evacuare tutti. Anche chi era in diretta e chi doveva andare in onda. È saltato lo speciale di Vespa su Israele. In onda sono andati Techetechete e un film». Ad affermarlo è Francesca Di Meco, che lavora a Rai 1 come suggeritrice, e ora è in strada a via Teulada.