Sicilia senz'acqua, scoppia una tubatura nel Palermitano: "Forti disservizi"

Nuova tegola sulla Sicilia assetata da mesi di siccità: nella notte è scoppiata una grossa tubatura idrica nel territorio di Cerda, in provincia di Palermo, provocando un’interruzione nell’erogazione dell’acqua nei paesi della fascia costiera orientale dell’hinterland palermitano e in una parte dello stesso capoluogo. Le conseguenze si potrebbero estendere a numerosi quartieri di Palermo. Lo comunica l’Amap, l’azienda Acquedotto, che gestisce la distribuzione a Palermo e in 47 Comuni della provincia.

La grossa perdita è nell’acquedotto Nuovo Scillato e ha determinato l’interruzione delle «consegne idriche» a Casteldaccia, Santa Flavia, Bagheria, Ficarazzi, Villabate (tutti in provincia di Palermo), al distretto Bandita-Favara-Galletti della città, alle utenze del Canale di Scillato comprese tra la botola 34 e la botola 81 e alle utenze della zona industriale di Termini Imerese (Palermo).

L’azienda prevede «forti disservizi che potranno determinarsi, già dalle prossime ore, in tutto il bacino d’utenza e anche alla frazione Portella di Mare del Comune di Misilmeri» (Palermo) che non è gestita dall’Amap. In una nota lo stesso Acquedotto è netto: «Tenuto conto dell’attuale scenario di crisi idrica - si legge - non sarà possibile minimizzare i disservizi tramite il ricorso a prelievi da fonti idriche alternative, in atto non disponibili. I lavori avranno immediatamente inizio non appena sarà completato lo svuotamento della tubazione e, allo stato attuale, non è possibile fornire indicazioni esatte sulla loro durata».