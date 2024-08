L'ambulatorio apre solo di notte, manca il condizionatore. Il caso di Bonarcado, in provincia di Oristano

Andare dal medico quando la temperatura interna dell’ambulatorio tocca i 38 gradi per uno degli anziani, con pluripatologie, assistiti dall’unico medico di famiglia del paese è quasi un terno al lotto. La struttura, in parte riadattata dalla Asl che l’ha ereditata all’inizio del 2023, avrebbe bisogno di un impianto di condizionamento. E non solo per l’estate.

Così la dottoressa Annalisa Mele, che è anche sindaca di Bonarcado, un centro di 1500 abitanti in provincia di Oristano, ha deciso: l’ambulatorio aprirà alle visite solo la notte: dalle 19 alle 22, nelle ore più fresche di questa torrida estate. «Ora si è rotta anche la serranda ma intanto la notte non la devo alzare», spiega Mele che ha affisso un cartello con i nuovi orari. Secondo la dottoressa, l’assenza del condizionatore "trasforma quello che dovrebbe essere un luogo di cura, l'ambulatorio, in uno spazio di pericolo, soprattutto per le persone più anziane che sono anche gli assistiti più numerosi: circa il 70% dei miei pazienti (1800, ndr.) sono ultra 80enni con pluripatologie».