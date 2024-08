Anziana dorme in un lettino da spiaggia: due carabinieri le pagano l'albergo

Un lettino da spiaggia come giaciglio, un passato da poetessa e scrittrice, il desiderio di rivedere i posti conosciuti da ragazza per rivivere ricordi ed emozioni: era da poco passata l’una di notte, quando una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Monfalcone hanno notato una anziana di 74 anni, della provincia di Udine, dormire su un tettino da spiaggia fuori da un bar già chiuso vicino alla spiaggia di Marina Julia, località del comune di Monfalcone.

Si sono così fermati per chiedere se avesse bisogno di aiuto: la donna ha raccontato ai militari che, disponendo unicamente di una pensione minima, non era nelle condizioni economiche di potersi garantire una dignitosa collocazione sino al giorno seguente. A quel punto, maresciallo e carabiniere hanno deciso di portare la donna in albergo e di pagare di tasca propria. Passata la notte, l’anziana è tornata a casa.