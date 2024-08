Dramma a Pavia, 18enne cade col monopattino e muore. Ferita l'amica 17enne: tornavano da una festa

Grave incidente di monopattino a Pavia: una ragazza di 18 anni è morta dopo una caduta nella zona ovest del capoluogo lombardo. Soccorsa l’amica 17enne che era con lei e che è stata portata all’ospedale San Matteo dove si trova in osservazione con diversi traumi ma non in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto alle due del mattino in via Bonomi, apparentemente senza il coinvolgimento di altri mezzi. Sul posto sono intervenute la polizia e la polizia scientifica per i rilievi, ha riferito La Provincia Pavese.

Da una prima ricostruzione nell’incidente non sarebbero coinvolti altri mezzi: le due giovanissime erano insieme sul monopattino di ritorno da una festa e percorrevano la strada sul marciapiede, quando, per cause ancora da accertare, hanno perso il controllo del mezzo. I passanti hanno dato l’allarme e all’arrivo dei soccorritori e degli agenti, le due ragazze erano ancora coscienti e avrebbero iniziato a rispondere alle domande. All’improvviso, però, la 18enne ha smesso di parlare a causa di un arresto cardiaco ed è stata portata al San Matteo di Pavia dove è deceduta poco dopo l’arrivo.