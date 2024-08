Lite finisce in tragedia a Pontecorvo: 24 enne ucciso a coltellate

E’ stato ucciso con due coltellate all’addome dopo una violenta lite con un coetaneo. E’ morto così, a Pontecorvo, un ventiquattrenne di origini straniere che poco dopo le due della scorsa notte ha iniziato a discutere in via San Giovanni Battista con un suo coetaneo. In pochi minuti l’alterco è degenerato e uno dei due ha estratto un coltello con il quale ha colpito all’addome in rivale. Inutile ogni soccorso, il ventiquattrenne è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso del Santa scolastica di cassino. L’autore dell’aggressione mortale è attualmente in stato di fermo presso la caserma dei carabinieri di Pontecorvo e viene interrogato dal magistrato della procura di cassino, la dottoressa Fioranelli