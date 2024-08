Entra in tabaccheria e confessa: "Ho ucciso mia moglie". Femminicidio a Roma

E’ entrato in una tabaccheria confessando l’omicidio della moglie, una 72enne, uccisa con un colpo di pistola questa mattina a Fonte Nuova, in via Palombarese 222. «Ho ucciso mia moglie», ha detto il 73enne al tabaccaio che ha chiamato il 112. Sul posto i carabinieri che lo hanno fermato. La donna di 72 anni è stata trovata morta all’interno della sua auto a Fonte Nuova. L’anziana è stata uccisa con un colpo di pistola. All’arrivo dei soccorsi era già deceduta. Il marito di 74 anni è stato portato in caserma. La vittima è Annarita Morelli: è stata uccisa da suo marito questa mattina in via Palombarese nel centro abitato di Fonte Nuova, a pochi chilometri da Roma. Era a bordo della sua Panda rossa nel parcheggio di fronte al centro anziani, quando il marito, Domenico Ossoli, 73 anni, si è avvicinato e dall’esterno ha esploso un solo colpo d’arma da fuoco contro la donna, seduta sul lato guida.