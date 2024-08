Arezzo, muore in ospedale la bimba di tre anni caduta in in piscina

È morta dopo 7 giorni in ospedale la bimba di quasi 3 anni soccorsa il 29 luglio scorso in una piscina di Buccine (Arezzo). La piccola, figlia di turisti tedeschi in vacanza in agriturismo, era stata soccorsa da un medico ospite della struttura. Subito dopo la piccola era stata presa in carico dal 118 e trasportata con l'elisoccorso al Meyer dove era arrivata in condizioni gravissime.

La piccola era stata ricoverata presso il reparto di rianimazione in prognosi riservata. Secondo quanto reso noto dall'ospedale pediatrico fiorentino, è stata accertata la condizione di morte cerebrale. La salma è ora a disposizione della procura di Arezzo. Sulla vicenda avevano già iniziato a svolgere tutti gli accertamenti del caso i carabinieri del posto che si sono recati sul luogo dell'incidente per i rilievi. Solo con il prosieguo delle indagini potrà essere definitivamente chiarita la dinamica dell'annegamento, ancora incerta.

Stando a quanto reso noto finora, la piccola si trovava in piscina con la famiglia ed era stata immediatamente soccorsa dal medico italiano che dopo averla portata fuori dall'acqua le ha prestato le manovre di primo soccorso. Nonostante l'intervento tempestivo del medico e quello del 118 in un secondo momento, al suo arrivo in ospedale le condizioni erano già troppo gravi. La bimba è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione dove è rimasta per 7 giorni fino alla giornata di ieri, lunedì 5 agosto, quando i medici hanno dovuto constatarne la morte cerebrale.