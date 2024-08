Pontida, incidenti sul lavoro: 44enne muore schiacciato da un camion

Un uomo di 44 anni, Durmea Dunitru Florin, di origine rumena, è morto in un incidente sul lavoro a

Pontida, nel pomeriggio, mentre camminava nel piazzale di una officina dove aveva portato il suo camion in riparazione. A investirlo è stato un altro camion che stava facendo retromarcia. Sul posto sono state inviate dal 118 un’ambulanza e un’auto medica, ma il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare la morte del quarantaquattrenne, il cui corpo è stato portato all’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove sarà eseguita l’autopsia. Carabinieri e Ats si sono occupati dei rilievi.