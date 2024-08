Uccidono il cagnolino durante un furto in casa e lo nascondono nella lavatrice

Un'atroce scoperta. Un atto di vigliaccheria. Non si sono limitati a rubare oggetti e preziosi, ma i ladri che hanno fatto visita a una famiglia di Vigevano hanno deciso anche di uccidere il cagnolino della famiglia chiudendolo poi nel cestello della lavatrice. Venerdì sera il furto. Ieri, invece, dopo tre giorni l'atroce scoperta: la famiglia non si era infatti accorta che la cagnolina Guendalina fosse stata chiusa nell'elettrodomestico ma aveva pensato che fosse stata portata via dai ladri. Tanto che era partita una catena di annunci sui social, appelli per riavere indietro l'amico a quattro zampe.

Ieri, invece, la sorpresa: è probabile che chi è entrato in casa, accorgendosi del cane, l'abbia colpito subito per evitare che abbaiasse, nascondendolo poi nella lavatrice.