Università, liberati 50 milioni per la valorizzazione dell'autonomia

"Abbiamo liberato 50 milioni del fondo per il finanziamento ordinario, in accordo con la Conferenza dei rettori, per avviare un percorso di rispetto e ulteriore valorizzazione dell’autonomia degli istituti universitari". Lo ha detto la ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Cdm. "Maggiore trasparenza, efficienza e operatività nell’organizzazione dei bilanci per garantire un giusto equilibrio tra autonomia e responsabilità, ovviamente nell’interesse dell’università, del personale docente e tecnico-amministrativo, ma soprattutto degli studenti", ha aggiunto.