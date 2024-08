Ungheria, avvicendamento tra la Brigata "Aosta" e la Brigata alpina "Julia": la cerimonia nell'ambito dell'Operazione Nato Forward Land Forces

I reparti della Brigata “Aosta”, brigata la cui sede si trova a Messina e i cui soldati sono tutti siciliani, schierati in Ungheria hanno ricevuto il cambio dai colleghi della Brigata alpina “Julia”. L’avvicendamento è avvenuto nell’àmbito dell’Operazione Nato Forward Land Forces.

La cerimonia di trasferimento di autorità (Transfer of Authority - TOA) si è svolta alla presenza dell’ambasciatore d’Italia in Ungheria Manuel Jacoangeli e del vice comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI), generale Nicola Lanza de Cristoforis. Presenti pure numerose altre autorità civili e militari, tra cui i comandanti dei Contingenti alleati della Nato schierati in Ungheria.

Il tenente colonnello Renato Bonfiglio, al termine del suo mandato semestrale, ha ceduto la guida del Contingente nazionale al parigrado Cristiano Refi. Toccanti le parole espresse nell’intervento di saluto da parte dell’ufficiale cedente, che ha sottolineato quanto sia importante per un soldato avere sempre il sostegno da parte della famiglia e dei propri uomini.

Il generale Lanza de Cristoforis ha esteso ai militari italiani il saluto del Comandante Operativo di Vertice Interforze, generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo e si è congratulato con i militari dell’Aosta per l’ottimo lavoro svolto.