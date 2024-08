Parma, neonato trovato morto in un sacchetto: Procura e Ris indagano per risalire alla madre

Indagini a 360 gradi per arrivare all’identità del neonato ritrovato morto ieri 9 agosto in un sacchetto nel giardino di una villetta bifamiliare a Vignale di Traversetolo, nel Parmense. Ad avvisare i carabinieri è stato uno dei proprietari dell’abitazione che ha fatto la scoperta. La procura di Parma, coordinata da Alfonso d’Avino, metterà in campo anche il Ris dei carabinieri per il test genetico del Dna sul piccolo, che aveva pochi giorni di vita, nel tentativo di risalire alla madre: disposta l’autopsia per accertare le cause della morte. Intanto si stanno svolgendo accertamenti negli ospedali e si cercano anche eventuali testimoni. La procura ha lanciato l’appello a farsi avanti a chi fosse in possesso di elementi utili alle indagini.