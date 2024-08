Rimprovera bimbi chiassosi e le mamme la prendono a schiaffi

Venerdì sera a Napoli: il Mc Donald’s di piazza Municipio - sono circa le 21 - è pieno di avventori. Tra i presenti un gruppo di quattro donne con due bambini particolarmente vivaci che si scatenano disturbando in qualche modo gli avventori seduti agli altri tavoli. I bambini chiassosi vengono ripresi verbalmente da una minorenne, Elsa, al tavolo assieme ai suoi amici. Il rimbrotto della ragazza scatena la rabbia delle donne che, prima iniziano a insultare la ragazza e poi, in prossimità dell’uscita, la schiaffeggiano per poi darsi alla fuga.

L'episodio viene segnalato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli dalla madre della vittima. «Un atto inqualificabile di prevaricazione - commenta Borrelli - che purtroppo testimonia quanto la nostra città sia sempre più in ostaggio di violenti e incivili. Invece di sgridare i loro figli, evidentemente maleducati, queste donne hanno preferito aggredire un’altra ragazzina che cercava solo di limitare le molestie ai suoi amici e a tutti i presenti nel locale.