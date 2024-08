Violenta una prostituta e poi la rapina: arrestato un 20enne siciliano

I Carabinieri della Sezione Operativa del NOR della Compagnia di Ragusa hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Ragusa, nei confronti di un 20enne italiano, ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale e rapina. Dalle indagini svolte immediatamente dopo i fatti delittuosi accaduti alla fine di luglio scorso, è emerso che il giovane, con il pretesto di una prestazione sessuale rivolta ad una prostituta di Ragusa, l’avrebbe percossa intimandole di consegnargli del denaro ed effetti preziosi custoditi all’interno della sua abitazione. Nella circostanza, dopo aver sottratto 20 euro e tre pacchetti di sigarette alla donna, l’avrebbe anche costretta a subire un atto sessuale contro la sua volontà. Grazie alle indagini immediatamente svolte dai Carabinieri sono stati acquisiti gravi indizi di reità nei confronti dell’uomo, che hanno consentito alla Procura della Repubblica del capoluogo ibleo di richiedere ed ottenere dall’Ufficio GIP di Ragusa la misura della custodia cautelare in carcere.