Paura nel Brindisino, esplosione in un trullo: una donna ferita, si scava tra le macerie

Un'esplosione si è verificata all'interno di un trullo nelle campagne di Cisternino, in provincia di Brindisi.

Una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice rosso in ospedale.

All’interno del complesso di trulli nelle campagne di Cisternino in cui si è verificata l'esplosione (forse per una fuga di gas) c'erano quattro persone, due originarie di Barletta e due del Barese. In ospedale in codice rosso è stata trasferita una 53enne, mentre sotto le macerie sarebbe rimasto intrappolato un 55enne, probabilmente il marito della donna. Le altre due persone erano distanti dal luogo dell’esplosione e sono rimaste illese. Intanto i soccorritori continuano a scavare nel punto dove è stato individuato il 55enne