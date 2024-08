Vacanzieri in viaggio per Ferragosto: 3 milioni di transiti sulla A2 e 2,2 milioni sull'Adriatica nel fine settimana

Aumenta il traffico nel fine settimana sulle direttrici per le vacanze: + 10% sulla A2 rispetto allo scorso fine settimana con tre milioni in transito e + 2% lungo l’Adriatica con circa 2,2 milioni di transiti registrati dai sensori distribuiti lungo i suoi 1000 chilometri.

Lungo la costa tirrenica sono stati oltre 748.000 i passaggi registrati sull'Aurelia, oltre 1,2 milioni i transiti sulla statale Jonica e nel Nord Italia il traffico è risultato più intenso verso i confini.

Sono alcuni dei dati forniti da Anas sul secondo fine settimana di agosto spiegando che non si sono registrate criticità. Prosegue l’aumento del traffico rilevato lungo i principali itinerari turistici gestiti da Anas rispetto allo scorso fine settimana (+1,75%): i transiti sono stati costanti nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 con particolare intensità nelle ore diurne, tra le 8 e le 18.