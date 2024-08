L’attacco dell’Iran contro Israele è nell’aria: “si muovono” gli Usa

La pressione internazionale su Hamas e Israele si è intensificata lunedì con l’appello congiunto di Francia, Germania e Regno Unito per una tregua "senza ulteriori ritardi" e la liberazione di tutti gli ostaggi. Mentre crescono i timori che un attacco dell’Iran, e probabilmente in contemporanea di Hezbollah, contro Israele alla vigilia dell’incontro tra i negoziatori del 15 agosto a Doha o al Cairo possa mettere a rischio la mediazione. Giusto dopo che domenica sera Hamas ha chiesto che sia applicato il piano di cessate il fuoco in tre fasi presentato alla fine di maggio dal presidente Joe Biden, «piuttosto che tenere altri negoziati».

Questo, dopo che nei giorni scorsi Israele ha ricevuto indicazioni fatte arrivare ai Paesi mediatori che il leader di Hamas Yahya Sinwar è «interessato» all’accordo. Tuttavia, improvvisamente domenica il gruppo islamista ha annunciato di aver respinto l’invito di Stati Uniti, Qatar ed Egitto per un ultimo round di negoziati previsto per giovedì. Una mossa valutata in modi differenti dagli analisti: per alcuni l'annuncio rappresenta una battuta d’arresto significativa per gli sforzi dell’amministrazione Biden. Per altri, si tratta solo di una mossa di Sinwar per guadagnare tempo, e premere l'acceleratore sulle richieste. Intanto il Qatar ha indicato che un documento contenente chiarimenti da parte di Israele su diverse questioni controverse è stato trasmesso a Hamas nei giorni scorsi. Nello specifico si ritiene che un accordo possa essere finalizzato entro giovedì tra Israele, Stati Uniti ed Egitto sugli accordi per il corridoio Filadelfia, lungo il confine tra Gaza e Egitto, e al valico di frontiera di Rafah.