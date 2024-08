Sbalzato fuori dall'auto, Lorys Bellapianta sbatte con la testa e muore a 20 anni. Due settimane fa era morto il padre

Vano ogni tentativo dei soccorritori di rianimarlo. Il ventenne era originario di Busto Arsizio. I suoi amici, con i quali era in vacanza in Puglia, sono stati ascoltati dai carabinieri che indagano sull'incidente. A coordinarle la procura di Brindisi.

Un 20enne lombardo, Lorys Bellapianta, è morto la scorsa notte a Torre Santa Sabina, marina di Carovigno (Brindisi), dov'era in vacanza con alcuni amici . Il giovane sarebbe caduto da un'auto in movimento sbattendo la testa sull'asfalto.

Due settimane fa era morto il padre

Il Comune di Busto Arsizio esprime il suo cordoglio dopo la notizia della morte di un giovane originario del paese lombardo morto a Torre Santa Sabina, marina di Carovigno (Brindisi), dove era in vacanza con alcuni amici, dopo essere stato sbalzato fuori da una macchina in corsa. Lorys Bellapianta avrebbe compiuto 20 anni a dicembre e la sua famiglia aveva subito un altro lutto due settimane fa con la scomparsa del padre, Luigi Bellapianta, colpito da una grave malattia.

Luigi e la moglie Raffaella si erano sposati prima della pandemia e la cerimonia era stata presieduta dalla vicesindaca di Busto, Manuela Maffioli: «Con il sindaco Emanuele Antonelli, anche a nome dell’amministrazione comunale, ci stringiamo alla nostra concittadina Raffaella, ferita così spietatamente in poco tempo come moglie e madre e abbracciamo con lei il piccolo Devis (fratello di Lorys, ndr) - commenta Maffioli -. L'amministrazione è e sarà vicino alla famiglia in questo terribile momento per ogni supporto possibile».