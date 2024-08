Avellino, si trancia un braccio mentre monta un condizionatore: operaio grave

Grave incidente sul lavoro in provincia di Avellino: un 65enne di Lacedonia si è tranciato un

braccio mentre era intento al montaggio di un condizionatore al servizio di un’abitazione.

Secondo la versione fornita dagli inquirenti, stava utilizzando un trapano per il montaggio della struttura di sostegno quando ha perso il controllo dell’attrezzo. È stato immediatamente soccorso, ma per la gravità delle ferite si è reso necessario l’utilizzo di un’eliambulanza per il suo trasferimento all’ospedale «Moscati» di Avellino.