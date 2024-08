Giro di prostituzione tra Cefalù e Lascari: scoperte 2 case d'appuntamento per oltre 560 clienti

In due immobili a Cefalù e Lascari (Palermo) avevano allestito case d’appuntamento, in cui facevano prostituire donne provenienti dal Sud America, in particolare colombiane. Due fratelli del posto, di 67 e 63 anni, e una donna di 52 anni, originaria dell’America Latina, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Cefalù in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip del tribunale di Termini Imerese, su richiesta della Procura. I tre, ora ai domiciliari, sono indagati, a vario titolo, per sfruttamento della prostituzione e tentata violenza sessuale.

Da quanto emerso dalle indagini, avviate nel 2023, gli immobili intestati ai due fratelli, ora posti sotto sequestro, erano usati esclusivamente per sfruttare le prostitute. La terza indagata aveva il compito di gestirle. Tra aprile e giugno 2024 i carabinieri hanno documentato lo sfruttamento di 23 prostitute a fronte di 560 clienti: gli appuntamenti si susseguivano dalle 8 del mattino sino a tarda notte, per un prezzo di 50 euro a incontro sessuale. Da ciascuna ragazza i due proprietari incassavano 350 euro.