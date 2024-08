Sarà il barcellonese Emilio Isgrò a firmare le scenografie del Concertone della Notte della Taranta 2024

Sarà Emilio Isgrò a firmare le scenografie del Concertone della Notte della Taranta 2024. Ad annunciarlo è stato Massimo Bray, presidente della fondazione Notte della Taranta. «Abbiamo lavorato cercando di dare un segno culturale al concertone 2024. Così abbiamo chiesto a uno dei grandissimi artisti italiani viventi, Emilio Isgrò, di esserci», dichiara Bray in un’intervista a Telerama, ricordando che Isgrò è padre della cancellatura ovvero «cancellare per svelare», come ha spiegato in passato lo stesso artista. «Le cancellature sono un po' il modo in cui ognuno di noi deve fermarsi, ripensarsi e guardare il futuro. Regalare questo alla Taranta è uno straordinario dono non solo per il valore simbolico e culturale ma perché vuol dire che da domani dobbiamo lavorare e immaginare il suo futuro», conclude Bray.