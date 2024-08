Elodie nel calendario Pirelli 2025: "Il mio corpo manifesto di libertà". E attacca il governo Meloni sui diritti

La partecipazione di Elodie al calendario Pirelli 2025 ha scatenato un acceso dibattito, soprattutto dopo le sue dichiarazioni in merito ai diritti delle donne e alla libertà di espressione, rilasciate durante un'intervista su La Repubblica. Elodie ha spiegato che per lei il corpo rappresenta un "manifesto" personale, una forma di espressione e di riconquista della libertà, e ha difeso l'idea che la sensualità e l'espressione del proprio corpo non dovrebbero essere considerate un tabù.

La critica al governo Meloni sui diritti

Le sue dichiarazioni, tuttavia, non si sono limitate al tema del corpo e della sensualità. La cantante ha anche espresso preoccupazione per la situazione dei diritti in Italia sotto il governo di Giorgia Meloni, criticando in particolare gli attacchi contro la comunità LGBTQ+ e la libertà di scelta delle donne. Elodie ha sottolineato come tali politiche, a suo avviso, limitino la libertà e siano particolarmente dolorose quando provengono da una donna.