Ponte Morandi, a sei anni dal crollo Genova ricorda le vittime

Sono trascorsi sei anni dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi a Genova, nel quale morirono 43 persone, ricordate stamani, con una messa officiata dall'arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca, seguita da una cerimonia nella quale, dopo la performance dell'orchestra del Teatro Carlo Felice, hanno preso la parola le varie autorità. Il primo a parlare è stato l'imam Salah Hussein che ha lasciato spazio a un imam albanese, della stessa nazionalità delle vittime musulmane della tragedia: "Anche per maggior rispetto nei confronti delle famiglie delle vittime - ha detto Hussein - ho portato con me un imam che farà un saluto alle famiglie in lingua albanese. Nei momenti importanti della vita è fondamentale usare la lingua madre per esprimere affetto e vicinanza". In sintesi, l'imam ha spiegato che la morte non è la fine e la vita è un passaggio per l'aldilà in cui siamo messi alla prova e dobbiamo prenderci le nostre responsabilità individuali.

È toccato poi a monsignor Tasca: "Alcune complesse vicende giudiziarie e politiche non possono né rallentare né fermare questa costruzione di speranza in un futuro migliore, lo dobbiamo anche a chi è caduto". Dopo aver salutato calorosamente familiari e amici delle vittime, Tasca ha auspicato il "celere compimento delle procedure giudiziarie", riferendosi al processo in corso sul crollo del ponte, che vede 58 persone a processo. "Le 43 vittime, - ha detto Tasca - cercavano la vita nelle diverse forme, chi per lavoro, chi per turismo, chi per incontrare una persona cara. Il crollo ha interrotto il movimento di vita, ricordarlo ci addolora, ma ci ricorda la bellezza della vita umana. Come genovesi abbiamo un debito rispetto al dolore che ha attraversato il cuore di familiari e amici delle vittime. Abbiamo il debito di rendere la nostra città più sicura, più operosa, costruttrice di lavoro e speranza, per rendere sempre più una città in cui vivere, lavorare e formare una famiglia".