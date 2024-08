Salute: ecco come il cancro si combatte anche a tavola

Il cancro si combatte anche a tavola. E non solo perché una dieta sana riduce il rischio di sviluppare molti tumori, ma anche perché quello che mangiamo e il modo in cui lo facciamo può avere effetti sulle cellule tumorali. I ricercatori lo hanno capito e da qualche anno stanno cercando si sfruttare questa strategia per aumentare l’efficacia delle cure anti-cancro. È quello che è stato fatto in uno studio pubblicato oggi su Nature, che mostra come la dieta chetogenica possa rendere vulnerabili le cellule del tumore del pancreas a un farmaco sperimentale.

La ricerca è stata condotta da ricercatori della University of California - San Francisco (UCSF) coordinati dall’italiano Davide Ruggero, professore all’ateneo americano. La dieta chetogenica è un regime alimentare molto particolare, che costringe l’organismo a utilizzare i grassi come principale fonte di energia. I ricercatori hanno scoperto che, se "alimentato con la dieta chetogenica, il cancro al pancreas ne diventa dipendente. Somministrare un farmaco sperimentale (tomivosertib) quando il tumore si trova in queste condizioni di dipendenza, aumenta l’efficacia della terapia.