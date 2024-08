Sedicenne sequestrata per 24 ore, drogata e violentata

Durante la perquisizione nell'abitazione dell'uomo, in centro a Bolzano, sono stati sequestrati del materiale informatico, ora al vaglio degli inquirenti, ed alcuni medicinali, tra cui, forse, quello utilizzato per stordire la giovane vittima. Il 37enne, che sarebbe coinvolto in altri procedimenti, ma non per reati simili, avrebbe abusato della minore diverse volte nel corso delle 24 ore in cui l'ha tenuta sotto sequestro. Il pm Igor Secco ha richiesto la custodia cautelare in carcere dell'uomo, poi confermata dal gip Emilio Schönsberg.

Nei giorni scorsi a Roma si è verificata un'altra violenza su una ragazza di 23 anni. È stata violentata dopo una serata in un locale da un giovane che aveva conosciuto qualche tempo prima su internet. La ragazza era riuscita a sottrarsi alla violenza dell'uomo e ad uscire in strada, dove ha chiesto aiuto al titolare di un bar. Il fatto è accaduto alla periferia di Roma nella zona del Trullo, nel quadrante sud-ovest della città.

La polizia ha arrestato il presunto aggressore, un 26enne originario dell'Ecuador. A quanto ricostruito dagli investigatori, dopo aver trascorso la serata in un locale, il 26enne ha convinto la ragazza a salire a casa sua per bere qualcosa e lì sarebbe stata consumata la violenza.