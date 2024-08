Bambino folgorato mentre gioca, tragedia sfiorata a Cassino

Sfiorata la tragedia ieri sera a Cassino dove un bimbo di sette anni è rimasto folgorato mentre giocava a pallone in piazza Labriola. Il piccolo ha inavvertitamente toccato con un braccio e con la mano un palo della pubblica illuminazione prendendo una fortissima scossa. A salvarlo sono state le scarpe da ginnastica che hanno scaricato l’energia elettrica al suolo. Il bambino è caduto a terra semi svenuto e con ustioni sugli arti superiori. Immediatamente soccorso è stato trasferito al Santa Scolastica di Cassino, dove fortunatamente lo hanno dichiarato fuori pericolo. Sull'episodio stanno ora indagando i carabinieri della compagnia di Cassino per accertare come mai nella centralissima piazza ci fosse un palo dell’illuminazione con i fili scoperti.