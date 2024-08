L'Oms teme nuovi casi della variante vaiolo delle scimmie in Europa

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che altri casi importati del vaiolo delle scimmie - Mpox della variante Clade 1 - potrebbero essere presto confermati in Europa, dopo che oggi la Svezia ha annunciato il primo caso simile al di fuori dell’Africa. «La conferma dell’Mpox Clade 1 in Svezia è un chiaro riflesso dell’interconnessione del nostro mondo... è probabile che ci saranno ulteriori casi importati della variante Clade 1 nella regione europea nei prossimi giorni e settimane», ha affermato l'ufficio regionale europeo dell’Oms in un comunicato.