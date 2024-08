Vaiolo delle scimmie, il monito di Bassetti: "Evitare subito diffusione globale"

«L'OMS ha dichiarato ieri l’emergenza sanitaria globale grave per il vaiolo delle scimmie. 15 mesi dopo la fine dell’emergenza che lo aveva visto protagonista, il vaiolo delle scimmie - ormai ribattezzato mpox - torna a fare paura». Lo dichiara in un post su X Matteo Bassetti direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova sottolineando la necessità di organizzarsi con tutte le misure di terapia e profilassi per evitare la diffusione globale».

«Il nuovo ceppo virale detto Clade1, aggiunge il professore- è molto diverso rispetto al precedente e più aggressivo e virulento. Si parla di circa 15 mila casi nel continente africano dall’inizio dell’anno e 461 i decessi. Il virus - prosegue - sta mostrando di essere capace di varcare i confini dei paesi dove è stato descritto maggiormente e insediarsi in aree in cui fino a oggi non era presente».