Meteo, verso la "rottura" dell'estate: nel weekend arriva la "goccia fredda" con maltempo e calo delle temperature

E’ in arrivo una fase più fresca e instabile sull'Italia, dopo il caldo intenso degli ultimi giorni. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, l’Italia continua a godere di condizioni prevalentemente stabili e asciutte ma alcune correnti umide e instabili di origine atlantica stanno influenzando il Mediterraneo, causando temporali a sviluppo pomeridiano. Il clima rimane comunque tipicamente estivo, con temperature generalmente superiori alla media stagionale, ma non ancora a lungo. Entro il fine settimana, «la nostra penisola risentirà dell’arrivo di una saccatura depressionaria che andrà a isolarsi formando una goccia fredda in quota. Questa si sposterà sul Mediterraneo centrale entro l’avvio della prossima settimana, determinando un significativo calo delle temperature in Italia con valori al di sotto delle medie stagionali. Inoltre, ci si aspetta un aumento dell’instabilità, con acquazzoni e temporali diffusi. Tuttavia, è ancora troppo presto per prevedere con precisione la distribuzione delle precipitazioni».

Nel weekend, «la goccia fredda si stabilirà sul Mediterraneo centrale, aumentando l’instabilità atmosferica. Ci saranno temporali sparsi, specialmente nel pomeriggio, concentrati sulle Alpi e nelle zone interne del Centro-Sud e della Sardegna, con possibili estensioni fino alle pianure e alle coste. L’energia presente nell’atmosfera potrebbe causare temporali molto intensi, specialmente sulle regioni di Nord-Ovest, accompagnati da nubifragi e grandinate violente. Inoltre, entro domenica, una nuova saccatura depressionaria dovrebbe raggiungere l’Europa centrale, contribuendo ad ulteriori episodi di maltempo».

In dettaglio, ecco le previsioni per oggi

- Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito specie al Nord-Ovest con locali piogge sulla Liguria. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi e Appennino settentrionale e con locali sconfinamenti specie sull'Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. In serata torna la stabilità con nuvolosità alternata a schiarite, salvo residui fenomeni sulle Alpi. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

- Al Centro: Al mattino tempo stabile con velature in transito. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne, più asciutto sulle coste. In serata e nottata torna la stabilità con cieli poco nuvolosi. Temperature minime in aumento e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

- Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto e cieli in prevalenza sereni, qualche nube sulla Sardegna. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne della Sardegna con sconfinamenti fin sulle coste e nelle zone interne delle regioni peninsulari, soleggiato altrove. In serata torna il tempo asciutto con ampie schiarite. Temperature minime stabile o in lieve rialzo e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.