Palermo, bimbo in ospedale probabilmente intossicato da cannabis: l'allarme dei medici ai carabinieri

Un bimbo di 10 mesi è stato ricoverato in ospedale a Palermo forse per aver ingerito hashish. Il bambino è stato ricoverato al pronto soccorso pediatrico del Cervello dov'è arrivato la scorsa notte accompagnato dai genitori - due giovani poco più che ventenni originari del palermitano - dopo aver accusato un malore. I medici, che hanno eseguito gli accertamenti con esami del sangue e delle urine, hanno riscontrato la positività alla cannabis. Il bimbo non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri.