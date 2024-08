Bolzano, ragazza filmata e fotografata durante lo stupro: in manette un 37enne

Avrebbe filmato e fotografato la sua vittima mentre abusava di lei in macchina. È quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip Emilio Schonsberg per l'operatore sociosanitario di 37 anni accusato di aver stuprato a Bolzano una 16enne tra il 4 e il 5 agosto scorsi. Un abuso durato 24 ore. Dopo aver convinto la giovane a salire in macchina con lui per andare a una festa techno a Trento, alla quale in realtà i due non sono mai arrivati, il 37enne avrebbe portato la 16enne a casa sua, dove, mentre continuava a perpetrare gli abusi già iniziati in auto, avrebbe ordinato del sushi per cena. Le accuse mosse nei confronti del 37enne sono quella di violenza sessuale aggravata dall’utilizzo di sostanze narcotiche e dalla minore età della vittima, il sequestro di persona, la cessione di droga e il procurato stato di incapacità. Secondo quanto emerge dall’ordinanza di custodia cautelare, il 37enne avrebbe tirato la 16enne per i capelli mentre lei, che era già sotto l’effetto di tranquillanti assunti a sua insaputa, diceva "Basta, non voglio». L’accaduto sarebbe stato ripreso in un video girato dall’uomo mentre i due si trovavano in un meleto a Salorno. L’uomo avrebbe anche fatto fumare degli spinelli alla ragazza nonostante lei non volesse. Il 37enne avrebbe stuprato la giovane per diverse volte sia in macchina che a casa sua.