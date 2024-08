Il Papa etichettato come "anziano molesto". Bufera per l'assessore barese Carlotta Nonnis Marzano che rinuncia alle deleghe

L'assessora Carlotta Nonnis Marzano, nominata ieri dal sindaco di Bari, Vito Leccese, ha deciso di rinunciare alle deleghe dopo le polemiche per alcuni suoi post social, uno in particolare contro il Papa.

"In queste ore - spiega il sindaco Leccese - si è scatenata una polemica politica sulle dichiarazioni rese, in passato, su un social network, dalla dottoressa Nonnis Marzano, da me indicata come assessora nella nuova giunta.

Voglio innanzitutto chiarire che non condivido, nei toni e nei contenuti, i post cui le polemiche si riferiscono ma che, d'altra parte, si tratta pur sempre di libere manifestazioni del pensiero".

"Sono in contatto con la dottoressa Nonnis Marzano, la quale - spiega il primo cittadino -, consapevole della polemica che si sta sollevando e delle possibili ricadute negative a discapito della serenità di cui ha bisogno per lavorare bene, mi ha comunicato in queste ore di voler rinunciare all'incarico da me conferitole, anche per preservare la sua libertà di pensiero e di parola, e per tutelare la sua reputazione professionale, da sempre riconosciutale in ogni consesso".