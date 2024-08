Marsala, perde il braccio in un incidente stradale: la Polizia lo recupera

Intervenuti per un grave incidente stradale lungo la statale 115 nel tratto tra Marsala e Mazara del Vallo, gli agenti di una pattuglia della polizia stradale di Marsala si sono accorti che l’uomo alla guida dell’auto non aveva più il braccio sinistro, tranciato nel violento impatto e volato via. I poliziotti si sono, quindi, messi alla ricerca del braccio e dopo averlo trovato poco distante lo hanno portato con l’auto di servizio al pronto soccorso dell’ospedale Abele Ajello di Mazara, dove nel frattempo l’uomo era stato trasportato in ambulanza. «L'immediatezza e la lucidità dell’intervento effettuato dai poliziotti - sottolinea una nota della Questura di Trapani - è stato di vitale importanza, in quanto ha reso possibile il reimpianto dell’arto alla vittima dell’incidente, che oggi non è più in pericolo di vita». L’episodio è accaduto nei giorni scorsi.