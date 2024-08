Ragno violino-killer, muore un ragazzo di 23 anni nel Leccese. Credeva di esser stato punto da una zanzara

Un ragazzo è morto dopo essere stato punto da un ragno violino nel Leccese. Si è spento all’ospedale di Bari dov'era stato ricoverato, Giuseppe Russo, 23 anni di Collepasso in provincia di Lecce.

Il ragazzo era stato ricoverato dapprima all’ospedale di Tricase, nei giorni scorsi, per uno stato febbrile e altri sintomi riconducibili al morso del ragno. Poi il trasferimento al nosocomio del capoluogo di regione pugliese, dove a causa delle complicanze si è spento nelle ultime ore. Sono in corso indagini. Inizialmente credeva si trattasse di una zanzara.