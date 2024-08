Tragedia ad alta quota, muore un escursionista di 33 anni

Lucio Montanarini, l’escursionista di 33 anni che ha perso la vita sulle Cenge dei Partigiani in provincia di Lucca, abitava con il padre, la madre e il fratello maggiore a Pegognaga, in provincia di Mantova. Era un tecnico chimico e lavorava allo stabilimento Versalis dell’Eni a Mantova.

La sua scomparsa ha suscitato vasto cordoglio in paese dove era molto conosciuto. Lucio, infatti, era molto impegnato nel volontariato frequentando l’Avis e la parrocchia locali.

Appassionato di montagna, aveva risposto presente all’appello del Cai di Viareggio per sostenere il rifugio Del Freo a cui, nell’inverno scorso, aveva portato viveri. Oltre alla montagna amava il calcio.

A Pegognaga qualche anno fa era stato direttore sportivo della locale squadra di calcio militante in uno dei campionati dilettanti e aveva lui stesso praticato calcio giocando nella squadra a cinque. Andava anche molto orgoglioso di un’impresa fatta di recente: il giro a piedi del Lago di Garda.