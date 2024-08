Tragedia sulla Provinciale a Bergamo, centauro si schianta contro un guardrail

Un motociclista di 59 anni è morto oggi pomeriggio sulla provinciale che collega Mornico al Serio con Palosco, nella Bassa bergamasca. L’incidente poco dopo le 13,30, all’altezza di uno svincolo con una via campestre che porta a un maneggio di cavalli. Il motociclista guidava una Ducati V45 e proveniva da Mornico, quando si è scontrato con una Mercedes Gla che, dalle prime ricostruzioni, pare stesse uscendo dalla strada laterale: il centauro, dopo lo schianto, è finito violentemente contro un guardrail. Il 118 ha inviato automedica, ambulanza ed elisoccorso, ma per il cinquantanovenne non c'è stato nulla da fare. Illeso, invece, l’automobilista. Dei rilievi si è occupata la polizia stradale.