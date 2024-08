Cerca di documentare una lite con un video, picchiato un giornalista

Picchiato in strada un giornalista dell’emittente locale 50 News Versilia, Gabriele Altemura, ieri sera a Torre del lago (Lucca) mentre con un collega stava riprendendo con la telecamera una lite tra due stranieri ed una donna tossicodipendente vicino a un bar sul viale Giacomo Puccini. Sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma ma nel frattempo il giornalista è stato percosso. In particolare un tunisino gli si è rivolto minaccioso intimandogli di non riprendere la scena, poi lo ha spinto e quando il cronista si è voltato per affermare le sue ragioni lo ha colpito con manata sul collo. La situazione è degenerata con un parapiglia in strada, ci sono stati contatti. Il tunisino ribadiva che la televisione non doveva effettuare riprese. Stamani il giornalista ha presentato denuncia ai carabinieri.

E’ tutta l’estate che Viareggio, Torre del Lago e la Verislia, comprese le località più rinomate, sono teatro di violenze in strada da parte di gang di spacciatori, rapinatori e altri criminali che hanno come obiettivo turisti e vacanzieri.