San Candido, donna e padre 90enne uccisi nella notte. Assassino barricato in casa si ferisce alla gola dopo l'irruzione dei Reparti speciali

Un uomo ha ucciso una donna e il padre novantenne in un’abitazione a San Candido, in Alto Adige. L’assassino si era barricato in un appartamento non distante dal commissariato della Polizia, nei pressi della strada statale della val Pusteria. Dopo l'irruzione del Gruppo di intervento speciale dei carabinieri il killer si è ferito gravemente alla gola con la pistola.

L’omicidio sarebbe stato commesso attorno alla mezzanotte. Non è invece ancora stata comunicata

l'identità delle due vittime. L'individuazione è avvenuta dopo che in tutta la zona si era scatenata una caccia all’uomo che, imbracciate le armi del padre (ex guardia forestale), ha aperto il fuoco contro la vittima. La Protezione civile aveva emesso via radio una allerta alla popolazione di non lasciare le proprie case.