San Candido, uccide il padre e una donna: 48enne muore in ospedale dopo essersi sparato alla gola

Prima uccide una donna, poi fa altrettanto con l’anziano padre di 90 anni, un ex guardiacaccia; poi si barrica in casa e tenta di uccidersi nel corso dell’irruzione dei carabinieri del Gis (Gruppo di intervento speciale). ma muore in ospedale a Bolzano. E’ la sequenza di follia e orrore in Alto Adige. I militari erano entrati nell’appartamento in via San Corbiniano, a San Candido. L’uomo, un 50enne sospettato del duplice omicidio, braccato dai Gis, avrebbe sparato per poi rifugiarsi in un’altra stanza. A quel punto ha rivolto l’arma verso se stesso, sparandosi alla gola. E’ morto in ospedale a Bolzano Ewald Kühbacher, 48 anni, ex guardia di sicurezza privata. Il quartiere e la stazione ferroviaria erano stati isolati e le autorità avevano invitato i residenti e i turisti - numerosi in questo periodo - a stare a casa. Adesso emergenza di sicurezza pubblica conclusa a San Candido, in Val Pusteria. La Protezione civile ha revocato l’avviso in cui chiedeva di restare nelle proprie abitazioni. Si continua a indagare per ricostruire modalità e movente del duplice delitto, consumatosi intorno a mazzanotte, ai danni della donna - secondo le prime informazioni una vicina di casa - e del padre dell’uomo.