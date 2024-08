Emergenza carceri, Nordio: "In comunità chi ha i requisiti"

Mentre le carceri italiane continuano ad essere teatro di proteste, più o meno violente, il governo cerca strade per arginare una emergenza fatta di sovraffollamento, fatiscenza delle strutture, organico della penitenziaria e suicidi che hanno raggiunto la drammatica quota di 63 casi. Nelle ultime settimane nei penitenziari il clima è pesante con iniziative da parte dei detenuti oramai con frequenza quotidiana. Tra luglio e agosto proteste, sfociate anche in aggressioni ad agenti, si sono registrate in moltissimi penitenziari. Tensioni, che hanno riguardato anche le strutture per i minori a Vibo Valentia, Prato, Velletri, Rieti, Terni, Biella, Caltagirone e negli ultimi giorni a Torino, Roma, Palermo e Bari dove venerdì sera, per alcuni minuti, una infermiera è stata presa in ostaggio e un agente intervenuto per difenderla è stato picchiato. Nel capoluogo pugliese, spiegano fonti qualificate, «non è stata né una rivolta né una protesta e non ha a che fare con il sovraffollamento: quattro detenuti, due dei quali alticci, hanno forzato l’ingresso della cella ed essendoci un solo agente della polizia penitenziaria, hanno avuto gioco facile». In questo quadro il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è chiamato ad intervenire e pensa ad una serie di iniziative che potrebbero viaggiare in parallelo con quanto previsto nel decreto approvato ad inizio mese e i cui risultati, per sua stessa ammissione, non arriveranno «prima di due o tre mesi». L’ipotesi è quella di intervenire in primo luogo sul sovraffollamento: al 31 luglio sono oltre 61 mila le persone detenute in carcere a fronte di una capienza regolamentare che si ferma a 51.207. Il ministero di via Arenula prende in esame la possibilità di trasferire in comunità quella fetta di detenuti che si trova in custodia cautelare o in esecuzione pena "ma che non dovrebbero essere li».