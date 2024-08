Il messaggio di Papa Francesco ai fedeli: “Gesù non è magico, ma dà speranza e vince l'arroganza”

«Gesù si prende cura del bisogno più grande: ci salva, nutrendo la nostra vita con la sua, per sempre. Grazie a Lui possiamo vivere in comunione con Dio e tra noi. Il pane vivo e vero non è dunque un qualcosa di magico, non è una cosa che risolve di colpo tutti i problemi, ma è lo stesso Corpo di Cristo, che dà speranza ai poveri e vince l’arroganza di chi si abbuffa a loro danno». Papa Francesco introducendo l’Angelus ha commentato il brano del Vangelo di oggi in cui Gesù afferma «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo» e che davanti alla folla si identifica con l’alimento più comune e quotidiano.

«Il pane celeste, che viene dal Padre, è il Figlio fatto carne per noi. Questo alimento ci è più che necessario, perché sazia la fame di speranza, fame di verità, fame di salvezza che tutti noi sentiamo non nello stomaco, ma nel cuore», ha sottolineato il Pontefice per poi aggiungere a braccio: «L'Eucarestia è necessaria a tutti».

Bergoglio ha esortato ad avere due atteggiamenti davanti all’Eucarestia: meraviglia e gratitudine. E ha invitato a chiedersi: «Ho fame e sete di salvezza, non solo per me, ma per tutti i miei fratelli e sorelle? Quando ricevo l’Eucaristia, che è il miracolo della misericordia, so stupirmi davanti al Corpo del Signore, morto e risorto per noi? Preghiamo insieme la Vergine Maria, perché ci aiuti ad accogliere il dono del cielo nel segno del pane».