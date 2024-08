Minacce e botte alle compagne: storie da "codice rosso" da Caltanissetta, Carini e Avola

Arresti domiciliari e divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per due uomini accusati di violenze ai danni delle loro compagne. A eseguire i provvedimenti, emessi dal gip di Caltanissetta, i poliziotti della Squadra mobile. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, in entrambi i casi gli uomini avrebbero commesso nei confronti delle conviventi violenze fisiche e verbali, oltre a offese e minacce.

Un uomo di 88 anni è stato invece arrestato a Carini dai carabinieri per avere tentato di picchiare la moglie di 85 anni nel corso dell’ennesima lite. La donna per cercare di fuggire alla furia del marito è riuscita a rifugiarsi in casa. Il marito l’avrebbe inseguita cercando di sfondare la porta. I carabinieri lo hanno bloccato e arrestato con l’accusa di tentata violenza ma indagato anche per maltrattamenti. La donna ha raccontato di aver subito per anni violente da parte del marito. I coniugi, sposati da oltre 50 anni, avrebbero iniziato a litigare per futili motivi. La procura ha applicato il codice rosso. Durante questa fase l'88enne, denunciato anche per danneggiamento, è stato invitato ad allontanarsi dal tetto coniugale in attesa che vengano effettuati tutti gli accertamenti che integreranno il fascicolo ora in mano alla magistratura.