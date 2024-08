Naufragio nel Palermitano, il capitano della nave: “Ecco come abbiamo prestato i soccorsi”

«Volevano rientrare in porto ma abbiamo visto brutto tempo e abbiamo cercato di stabilizzare la barca, poi abbiamo visto un’altra barca che stava affondando, accanto a noi e abbiamo subito prestato soccorso». Così Karsten Börner, il comandante della Sir Robert Baden Powell, la nave olandese che ha prestato soccorso alla Bayesan, la barca a vela affondata all’alba davanti alla costa di Porticello.

«Stavamo pianificando di andare al porto dell’Arenella a Palermo ma siamo stati investiti da una tempesta - prosegue il comandante - abbiamo provato a tenere la posizione con i motori accesi. Poi abbiamo capito che la barca accanto alla nostra non c'era più. Abbiamo visto una razzo rosso di segnalazione provenire dalla zona della barca, così io e il mio primo ufficiale siamo saliti sul tender e siamo andati a prestare soccorso: abbiamo recuperato 15 naufraghi, compresa una bambina.

Dopo avere lanciato l’allarme sono arrivate anche le unità della Guardia costiera. Sentivamo delle urla, abbiamo continuato a perlustrare la zona ma non abbiamo trovato nessuno oltre i 15 superstiti già soccorsi», conclude il comandante Börner.