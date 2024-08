Omicidio Verzeni, convocati in caserma sorella, cognato e fratello di Sharon

I carabinieri di Bergamo hanno convocato in caserma oggi pomeriggio la sorella, il cognato e il fratello di Sharon Verzeni, la donna di 33 anni uccisa a coltellate per strada esattamente tre settimane fa, nella notte tra il 29 e il 30 luglio scorsi, mentre passeggiava in via Castegnate a Terno d’Isola.

I tre familiari sono giunti al comando provinciale di via delle Valli intorno alle 14,30, senza avvocato, per essere ascoltati come persone informate sui fatti. Nei giorni scorsi era stato

ascoltato per cinque ore anche il compagno di Sharon, Sergio Ruocco, insieme al padre, Mario. Ruocco era già stato sentito anche nell’immediatezza del delitto: il suo alibi - che si trovava a casa al momento dell’omicidio - è stato confermato. Ora i nuovi interrogatori, probabilmente per capire se ci siano sfaccettature o elementi non ancora emersi.